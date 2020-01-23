Наама Иссахар не стала подавать прошение о помиловании самостоятельно

Осужденная в России израильтянка Наама Иссахар не стала писать президенту самостоятельное ходатайство о помиловании.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

«Она не написала обращение о помиловании, считает, что обращения мамы и руководства Израиля достаточно», – пояснила омбудсмен. При этом она предположила, что слова президента можно расценивать как надежду на возможное разрешение ситуации и досрочное освобождение девушки.

Москалькова рассказала, что у Наамы нет претензий к условиям содержания. «Она высказала слова благодарности за повышенное внимание и со стороны сотрудников ФСИН и со стороны тех женщин, с которыми она находится в камере», – рассказала омбудсмен. По ее словам, в камере у Иссахар есть холодильник, телевизор, горячая вода, имеются все средства гигиены.

«Она просила передать маме, что она видела ее встречу с президентом РФ. Никаких конкретных просьб по поводу условий ее содержания не было. Она сожалеет, что попала в эту ситуацию, и очень хочет на родину», – сказала Москалькова.

Омбудсмен также провела телефонный разговор с матерью Наамы Яффой Иссахар и передала ей привет от дочери. Мать израильтянки, в свою очередь, поблагодарила Москалькову за участие в судьбе девушки.

Адвокат израильтянки Вадим Клювгант отметил, что сегодняшние события являются «важным звеном в большой работе по борьбе за справедливость».

Ранее Владимир Путин в рамках визита в Израиль встретился с Яффой Иссахар в резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Российский лидер отметил, что «Наама из хорошей и очень порядочной семьи» и пообещал, что «все будет хорошо».

22 января израильские СМИ сообщили, что частью «сделки» о помиловании израильтянки может быть передача России Александровского подворья рядом с Храмом Гроба Господня в Иерусалиме. В посольстве РФ не стали комментировать эти сообщения.