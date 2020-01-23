Москвичей предупредили об опасной погоде из-за ветра до 17 м/с до конца недели

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы и порывистого ветра.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 23 января в столице ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой мороз, а также сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 м/с.

Как передает «Интерфакс», в течение дня ветер продолжит усиливаться и к вечеру составит 17 м/с.

Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на сообщение Росгидромета пишет, что в связи с этим, а также из-за появляющейся на столичных дорогах гололедицы в городе и области введен «желтый» уровень погодной опасности, действие которого продлится до воскресенья.

«Погода в Москве потенциально опасна. Порывистый ветер. Период предупреждения — с 9:00 24 января до 7:00 26 января. Местами гололедица. Период предупреждения — до 12:00 25 января», — приводит ресурс слова синоптиков.