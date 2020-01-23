Лучшими отечественными вузами россияне считают МГУ, МГИМО и МГТУ им. Баумана

Опрос ВЦИОМа показал, что 39% россиян считают МГУ им. Ломоносова лучшим вузом в стране, на втором месте МГИМО с 12%, а на третьем МГТУ им. Баумана, за который проголосовали 10% респондентов, говорится на сайте организации.

Далее со значительным отрывом идут Санкт-Петербургский государственный университет (5%) и Высшая школа экономики (5%).

По 2% опрошенных выделили РЭУ им. Плеханова, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Новосибирский государственный университет и Московский физико-технический институт.

Самыми важными качествами при выборе вуза россияне считают квалификацию преподавателей: за то, что этот показатель «очень важен» для них, проголосовали 83% опрошенных. На втором месте — уровень подготовки по специальности (81%), а на третьем — отсутствие коррупции (79%).

Возможность поступления на бюджет и доступность цены обучения «очень важными» посчитали 72% и 74%, при этом возможность без труда найти работу после окончания университета отметили как важный фактор оценки 77% россиян.