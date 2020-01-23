ФСИН в счет компенсации обучения потребовала с выпускника почти 3 млн

Экс-сотрудник колонии общего режима в городе Кемерово Роман Лазарев рассказал, что после увольнения из ведомства у него потребовали почти три миллиона рублей за компенсацию оплаты обучения, которое, по его словам, стоило около 500 тысяч рублей.

«Я не понимаю, почему юристы нашего территориального органа неправильно посчитали. Я думаю, они решили: мало ли, я буду платить три миллиона — на это понадеялись», — говорит Лазарев.

По данным «Открытых медиа», закон в таких случаях действительно обязывает выпускника оплатить стоимость обучения, однако в управлении кадров ФСИН уверены, что могут «включать в размер компенсации стоимости обучения зарплаты преподавателей, а также понесённые вузом затраты на коммунальные услуги, учебное оборудование, услуги связи и другие расходы», пишет издание.

Подобную практику ведомства подтверждают в социальных сетях и другие, как они уверяют, бывшие курсанты вузов при ФСИН. Один из них свой отказ от прохождения дальнейшей службы объясняет нереализовавшимися представлениями о пенитенциарной системе: «Я обучался в профильном вузе ФСИН, работал в исправительной колонии, с детства хотел бороться с преступностью. Но посмотрев, как служба Родине реализуется на практике, желание отпало».