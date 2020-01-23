Двое школьников из Снежинска с осени готовили расстрел одноклассников

В закрытом городе на Урале на двоих подростков завели уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц. Об этом сообщает портал Znak.com.

Отмечается, что речь идет о двоих учениках школы №125 закрытого города Снежинск в Челябинской области. Подростки, предположительно, готовились к нападению на своих одноклассников с начала учебного года. Они изучали способы изготовления взрывчатки, покупали в интернете нужные для этого материалы и читали анархистскую литературу. Также школьники искали соучастников среди сверстников.

Правоохранители узнали о готовящейся атаке от учительницы, которая увидела переписку школьников, где те обсуждали будущее преступление.

По данным Znak.com, в настоящее время в отношении подростков завели уголовное дело. Официальный комментарий от СУ СКР по Челябинской области изданию получить не удалось.