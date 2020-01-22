В Tilda назвал блокировку сайта о "ростовском деле" ошибкой и извинились

Российский конструктор интернет-сайтов Tilda извинился за блокировку страницы о фигурантах «ростовского дела» Владиславе Мордасове и Яне Сидорове, сославшись на ошибку модераторов, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Telegram-канал активистов.

«Служба модерации превысила полномочия: должна была не блокировать сайт, а уведомить вас о необходимости перенести новости из "Потоков" в обычные блоки, так как "Потоки" нельзя использовать для публикации общественно-политических новостей, с чем вы согласились, активировав функцию», — пояснила директор по развитию клиентского опыта компании Ирина Смирнова.

Активисты не видят и полагают, что исправление недочета позволит им избежать дальнейших проблем с администрацией сервиса, но добавляют, что продолжат использовать его только в случае, если Tilda выработает «понятные и прозрачные правила и протоколы работы с подобными ситуациями».

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что конструктор заблокировал страницу о «ростовском деле», объяснив это запретом на политическую пропаганду, прописанным в пользовательском соглашении.