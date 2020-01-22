В Роспотребнадзоре рассказали о проснувшихся от теплой зимы клещах

Ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина предупредила, что из-за теплой зимы в России проснулись клещи. В траве можно заметить единичные экземпляры членистоногих.

«Массового выхода, который дает эпидемиологические осложнения, не будет. Такие коллизии в связи с теплой погодой могут быть. Но без паники. Температура для клещей все равно низкая. Им нужно порядка 8-10 градусов тепла», — цитирует специалистку радио Sputnik.

Также Шашина напомнила, что при посещении мест обитания клещей сейчас не стоит применять химические препараты в целях профилактики, поскольку вероятность подцепить насекомое все-таки низкая. Но желательно заправлять брюки в сапоги, а рубашку — в брюки, чтобы клещ не смог получить доступ к кожному покрову.