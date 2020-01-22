В аэропортах и на границе усиливают меры санконтроля из-за нового вируса в КНР

Режим работы санитарно-контрольных пунктов был усилен в аэропортах Красноярска и Иркутска, принимающих прямые регулярные рейсы из Китая, в связи с распространением нового типа коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Проводится досмотр пассажиров, прибывающих международными рейсами, с применением дистанционного измерения температуры. Аэропорт оборудован новыми тепловизорами, которые позволяют выявить температурящего больного в большом потоке людей», — сообщили в надзорном ведомстве. При обнаружении признаков болезни будет производиться госпитализация.

По данным агентства «Интерфакс», также дополнительные меры введены в аэропорте Хабаровска и в международном пункте пропуска Покровка — Жаохэ. Также усилен контроль на границе КНР с Амурской областью.

Эксперты туристической отрасли не прогнозируют снижения потока туристов из Китая.

Как сообщает Reuters, число зараженных новым типом пневмонии только по официальным данным уже составляет 440 человек, а по оценкам британских экспертов, как сообщает «Русская служба Би-би-си», в реальности число инфицированных может достигать 1700 человек. Сообщается о девяти летальных исходах болезни.

При этом ранее сообщалось о первом случае распространения вируса на территории США, как рассказала директор американского Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний Нэнси Мессонье: «Этот джентльмен в настоящее время весьма здоров. Он получает поддерживающую терапию, за его состоянием наблюдают».

Высказал свою обеспокоенность вопросом распространения болезни глава российской партии ЛДПР Владимир Жириновский: «Но информация идет, что мы готовимся: проверки, аэропорты, ограничения. Значит, кому-то, видимо, стало известно, что это действительно настоящая болезнь». На это спикер Госдумы Вячеслав Володин прореагировал, поручив комитету нижней палаты парламента по охране здоровья изучить ситуацию.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о намерении Минздрава разработать в феврале экспресс-тест на выявление этого коронавируса.