СК Башкирии изучает обстоятельства смерти подростка в медсанчасти УФСИН

В пресс-службе башкирского управления СК РФ сообщили о проведении доследственной проверки в связи со смертью несовершеннолетнего в медсанчасти при местном ФСИН, пишет Ufa1.ru.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. 17-летний Роман, подозреваемый в угоне, скончался 17 января. В СИЗО-1, где содержался молодой человек, у него остановилось сердце. До этого, 15 января, Роман жаловался на ухудшение состояния и боли в животе.

«17 января 2020 года состояние здоровья пациента резко ухудшилось, произошла остановка сердечной деятельности и дыхания, реанимационные мероприятия врачей результатов не дали. Констатирована клиническая смерть больного», — цитирует «КП» сообщение пресс-службы УФСИН по Республике Башкортостан. Там же отмечается, что к мужчине не применялись физическая сила или спецсредства.

Родственники погибшего заявляют, что у Романа была пупочная грыжа. Они предполагают, что осложнения в связи с этим диагнозом могли произойти из-за тупых травм живота. Молодого человека похоронили 21 января в городе Нефтекамске.