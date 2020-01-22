Счетная палата заявила об отсутствии данных о лесе на почти миллиарде гектаров

В отчете об эффективности использования лесных ресурсов с 2016 по 2018 годы Счетная палата сообщила, что за эти годы площадь леса в России сократилась на 2,1 миллиона гектар, или на 0,3%.

«За последние три года покрытая лесом площадь сократилась на 2,1 млн га, или 0,3%, и по состоянию на начало 2019 года составила 768,1 млн га», — отмечают аудиторы. По их оценке, с учетом этих данных, лесовосстановление необходимо на 33,2 миллиона гектар.

СП также сообщила, что у профильных ведомств нет данных о лесе на площади 973,7 миллиона гектар, так как «лесоустройство, имеющее давность более десяти лет, составляет 85%».

Хотя эксперты и не смогли оценить ущерб для леса, нанесенный «вследствие иных факторов», отличных от пожаров и вырубок из-за отсутствия методик рассчета, они зафиксировали увеличение потерь в связи с пожарами в Костромской области с 77,5 тысячи в 2016 году до 18,9 миллиона рублей в 2018. В Забайкальском крае они увеличились за этот период почти вдвое — с 31,9 до 58,7 миллиона, как и ущерб от незаконных вырубок: с 146,3 до 298,3 миллиона рублей. Вырос этот показатель также в Приморье (с 772,7 до 948,1 миллиона) и в Костромской области (с 20,8 до 71,6 миллиона рублей). Именно эти два фактора называются «основными причинами гибели лесов» в РФ.