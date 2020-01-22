Путину предложили узаконить деятельность нянь детей-отказников

Директор детского благотворительного фонда «Солнечный город» Марина Аксенова на встрече президента Владимира Путина в Усмани предложила узаконить деятельность нянь детей-отказников.

«Я сейчас руковожу фондом, который в прошлом году оплатил работу 65 нянь в семи регионах России. Эти няни ухаживали за 2 408 детьми этой категории. Но этого мало. Это только капля. Эти дети есть везде. Они везде находятся в больнице без ухода», — цитирует Аксенову сайт ОНФ.

Руководительница фонда пояснила, что это происходит из-за отсутствия на законодательном уровне услуги социального ухода за детьми, оставшимися без попечения родителей. Аксенова просит президента помочь в легализации этой деятельности и доверить ее оказание не только госучреждениям, но и некоммерческим организациям.

Также активистка подняла вопрос размещения таких детей в больницах. «Есть предложение не допускать размещения этих детей в больницах, а размещать их в специализированных помещениях, которые к этому приспособлены. Такая практика есть в некоторых регионах России», — заявила Аксенова.

Путин согласился, что необходимо создать соответствующие нормативные акты для легализации деятельности социальных нянь и обязательно пересмотреть вопрос с размещением отказников в больницах.

Телеканал «Царьград» пишет, что глава фонда, задавшая вопрос, отметила, что молилась, чтобы власти приняли правильное решение, на что Путин оригинально ответил с отсылкой к существующей системе обращений: «Помолиться никогда не вредно, но ваш запрос, направленный в этот высокий адрес, все равно придет к исполнителям».