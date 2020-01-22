Прокуратуру просят проверить спорткомлекс в Дагестане на дискриминацию женщин

Шеф-редактор портала Daptar Светлана Анохина сообщила, что в прокуратуру подано три жалобы от женщин из Дагестана, которые подозревают спорткомплекс «Анжи Арена» в Каспийске в дискриминации (статья 5.62 КоАП) из-за частичного отказа его посещения женщинам, передает «МБХ Медиа».

«Уже отправлены три заявления — одно с адвокатом Ольгой Гнездиловой из "Правовой инициативы". А потом присоединились еще две барышни. Я думаю, что больше будет», — пояснила Анохина.

Ранее поступала информация о запрете для женщин посещать самый большой бассейн в Северном Кавказе, его длина составляет 50 метров.

«У нас функционирует два плавательных бассейна. С 21 января один из них, который является самым большим в СКФО, посещают только мужчины, а второй — он чуть меньше — только женщины. При этом такое разделение организовано по просьбе самих же посетителей — как мужчин, так и женщин. Им так удобно», — пояснил представитель «Анжи Арены» «Интерфаксу». В разговоре с ТАСС там подчеркнули, что непосредственного запрета на посещение для женщин не существует.

«Будем следить и добиваться того, чтоб такой ситуации больше не было и женщины могли ходить в бассейн тоже», — заявила пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич, подтвердив, что организация и в дальнейшем помогать женщинам, которые захотят подать жалобу.