Порядка 20 рейсов задержали и отменили в трех столичных аэропортах

Причины отмены четырех вылетов из столичного аэропорта Домодедово остаются неизвестными.

Согласно электронному табло на сайте «Яндекс.Расписания», всего в трех столичных аэропортах задерживают 14 рейсов: три вылета из аэропорта Внуково, шесть — из Домодедово и еще пять — из Шереметьево.

Кроме того, еще четыре вылета из Домодедово были полностью отменены.

Об аналогичных инцидентах в работе аэропорта Жуковский портал не сообщает. Причины задержки и отмены рейсов также не называются.

Напомним, что синоптики пообещали в Москве и области 22 января гололедицу и порывы ветра до 17 м/с.