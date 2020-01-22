Кишенев отказался выдать Киеву бизнесмена Платона, приговоренного к 25 годам

В Молдавии заявили, что не выдадут Вячеслава Платона, осужденного два года назад за мошенничество и отмывание денег.

По словам министра юстиции республики Фадея Нагачевского, Платон был осужден на территории Молдавии и является гражданином республики, поэтому аннулировать экстрадицию нельзя, передает ТАСС. Так чиновник ответил на запрос, который направил в конце 2019 года в Кишинев генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

«Невозможно сначала экстрадировать, а затем просить аннулировать экстрадицию, учитывая, что человека осудили на территории Молдавии и он должен отбывать наказание в республике, являясь ее гражданином», – подчеркнул Нагачевский.

Предприниматель Вячеслав Платон был приговорен в Молдавии по обвинению в создании преступного сообщества и отмывании денег, а также в попытке подкупить правоохранительные органы. Бизнесмен был экстрадирован из Украины, где проживал по украинскому паспорту, оформленному на другое имя, в Молдавию летом 2016-го. Платона задержали через несколько часов после объявления в международный розыск.