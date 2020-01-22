Храм Христа Спасителя попал под очередную волну сообщений о минированиях

22 января в Москве начата проверка сообщений о заминированиях зданий судов, продуктовых магазинов и школ, пишет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Также в этот раз была получена информация о заминировании храма Христа Спасителя.

Накануне в столице было эвакуировано порядка 30 тысяч человек из-за ложных сообщений об установках взрывных устройст на социальных объектах.

Также эвакуации в связи с сообщениями о заминировании продолжаются в петербургских судах, пишет SPbDnevnik. Утром 22 января была прервана работа пяти судов.

Днем ранее, по сообщению «Невских новостей», эвакуация проходила в восьми судах Санкт-Петербурга.