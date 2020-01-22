Главный редактор RT Маргарита Симоньян была госпитализирована из-за боли в груди

Главного редактора RT Маргариту Симоньян госпитализировали во время мероприятия в администрации президента из-за жалоб на боль в сердце, пишет «Московский комсомолец».

По данным РБК, она была направлена в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского: «Она поступила в экстренную реанимацию, больше мы ничего сообщить не можем», — пояснили там журналистам.

Сама Симоньян написала в своем Telegram-канале, что данные «не отошедших от новогодних праздников СМИ» о её сердечном приступе являются ошибочными, так как у неё «нет сердца».

Telegram-канал издания Baza передает, что медиаменеджер находится в реанимации для экстренных больных и существует вероятность, что ей понадобится операция. По данным журналистов, у Симоньян были проблемы с легкими — произошел спонтанный пневмоторакс (скопление воздуха или газов в плевральной полости), который легко спутать с проблемами с сердцем из-за сопровождающей его боли в груди. Этот вид пневмоторакса часто возникает в отсутствие каких-либо заболеваний легких и разрешается самостоятельно, без необходимости лечения.