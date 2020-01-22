Фигурант "московского дела" в СИЗО оглох на одно ухо из-за отита

Адвокат Михаил Игнатьев сообщил об ухудшении состояния фигуранта «московского дела» Максима Мартинцова, находящегося в СИЗО №5.

Известно, что активист болеет отитом (воспалительный процесс в ухе). Из-за того, что он не получает нужного врачебного наблюдения и лекарств, воспаление перешло в хроническую форму и молодой человек оглох на одно ухо, пишет «ОВД-Инфо».

21 января Мосгорсуд оставил без изменения меру пресечения в отношении Мартинцова. В декабре он был приговорен к 2,5 годам колонии по статье о применении насилия к представителю власти. По версии следствия, Максим вместе с другими фигурантами дела повалили росгвардейца Максима Косова на тротуар и начали бить его ногами.