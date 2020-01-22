Депутаты ЛДПР и "ЕР" предложили запретить деятельность коллекторов в России

Парламентарии Сергей Вострецов («Единая Россия») и Юрий Волков (ЛДПР) внесли в ГД закон о запрете работы коллекторов. Документ «О запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником» опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке к законопроекту авторы ссылаются на результаты опроса ВЦИОМ от июля 2019 года, согласно которому более половины россиян имеют непогашенные кредиты.

«Зачастую граждане сталкиваются с неправомерными действиями коллекторов в свой адрес — угрозами, шантажом. Микрофинансовые организации незаконно, без письменного согласия граждан, передают коллекторским агентствам права взыскания по потребительским займам с персональными данными третьих лиц, указанных в этих договорах. В свою очередь, коллекторы при общении, как с должниками, так и с третьими лицами нередко оказывают психологическое давление, используют унижающие честь и достоинство выражения, высказывают угрозы. Сотрудники правоохранительных органов на жалобы граждан зачастую не реагируют», — утверждают депутаты, обосновывая необходимость запретить деятельность коллекторов на территории РФ.