В Мурманске пресс-секретарь завода назвала журналистов "тварями пиндосовскими"

Пресс-секретарь мурманского судоремонтного завода №10 Ольга Попова прокомментировала публикацию ИА «СеверПост», назвав издание «инфопомойкой», а его журналистов «тварями пиндосовскими».

«Жареную новостюшку хапнули и вперед рейтинг своей "инфопомойки" поднимать. Таких бойцов "демократии" и свободы слова очень любят спонсировать наши "западные" друзья. <…> Чем больше в регионе проблем, тем живее СП. Чуете как рейтинги ползут вверх: там ДТП, там поножовщина, там коррупция!!!» — приводит часть её отзыв на странице издания в соцсети «ВКонтакте» «Медиазона».

Так пресс-секретарь компании, входящей в состав Объединенной судостроительной корпорации, отозвалась о статье, в которой говорилось, что её руководитель, директор судоремонтного завода №10 в городе Полярный Евгений Зудин получил штраф в 10 тысяч рублей в связи долгом более чем 600 сотрудников в размере 16 миллионов рублей.

В ней также говорится, что долги по зарплатам за октябрь были выплачены, а в связи с долгами за ноябрь было заведено административное дело. При этом, по данным источника издания, на настоящий момент за предприятием числятся лишь долги за декабрь и январь.