В фирме, сотрудники которой погибли при пожаре в Томской области, прошли обыски

В Томской области прошли обыски в компании, в которой работали 11 человек, погибших при пожаре в поселке Причулымский.

Как сообщает областное СУ СКР, обыски прошли в офисе компании по переработке древесины «Гринвуд», нанявшей погибших иностранцев, а также в управлении ФМС по городу Асино.

В результате следственных действий изъята документация. «Устанавливается местонахождение директора ООО "Гринвуд", выполняются иные следственные действия», – указывается в сообщении ведомства.



Пожар в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района Томской области произошел в ночь на 21 января. Его площадь составила 208 квадратных метров. При тушении пожара сотрудники МЧС нашли останки десятерых мужчин и одной женщины. Все они оказались иностранными гражданами.

«Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные медицинские, генотипические и пожаротехническая экспертизы», — говорится в сообщении СК. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина ход расследования дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.