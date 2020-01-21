В центре внимания
Эх, не туда Медведева назначили: надо было не в Совбез, а в Минсельхоз // фото: Сергей Гунеев / РИА «Новости»
Куда "Димон" телят не гонял. Дачу Медведева "рассекретили" пастухи
Из Лобни — на лобное место. Первые скандалы нового премьера Мишустина
Дмитрий Быков: Цензура в "Вышке" и проверка на вшивость

Новости дня

21 января, вторник

[18:08]Российские врачи впервые пересадят матку после обучения в Швеции
[18:07]Оставившему урну с прахом отца в туалете метро японцу грозит до трех лет тюрьмы
[18:06]В Мурманске пресс-секретарь завода назвала журналистов "тварями пиндосовскими"
[17:52]Бухгалтер из Сочи, похитившая у детей 54 миллиона, может получить до 10 лет
[17:50]Под Сергиевым Посадом изъяли 36 тысяч канистр контрафактной "незамерзайки"
[17:30]Роскомнадзор подтвердил доводы подавших в 2019 году жалобы граждан в 7% случаев
[17:30]Володин назвал данные "Коммерсанта" вмешательством иностранных СМИ в дела РФ
[17:17]Адвокат Олега Соколова уверен, что экспертиза признала доцента вменяемым
[16:53]Лукашенко заявил о диверсификации импорта нефти с долей России в 30-40%
[16:51]Замглавы Генштаба Халилу Арсланову предъявили обвинение в хищении 6,7 млрд
[16:49]Путин предложил Чайке стать полпредом президента на Северном Кавказе
[16:23]Маткапитал могут разрешить направлять на строительство дома на садовом участке
[16:16]СМИ сообщают о ряде отставок в кабмине, а Медведев отписался от его Instagram
[16:14]В фирме, сотрудники которой погибли при пожаре в Томской области, прошли обыски
[16:11]В Минкомсвязи обсуждают возможность доступа к соцсетям при нулевом балансе
[15:55]Онлайн-мониторинг турфирм позволит быстрее эвакуировать россиян в случае ЧС
[15:19]Мировые рынки снизились на фоне распространения нового типа пневмонии
[14:51]Принудительное лечение алкозависимых нарушителей может появится в КоАП
[14:49]Совет Думы отвел сутки на отзывы к путинским поправкам в Конституцию
[14:47]В Ивановской области перевернулась "Газель" с детьми, ехавшими на соревнования
[14:42]Краснов уверен, что полномочия Генпрокуратуры в сфере надзора "огромны"
[14:40]Число подписчиков Ольги Бузовой в Instagram приблизилось к 20 миллионам
[14:37]Самой важной мерой господдержки родителей 60% россиян считают маткапитал
[14:36]В Сбербанке предостерегли пользователей от рассылки фото своих банковских карт
[14:31]На пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше, чем должно было до реформы
[14:31]Учителям "педагогической тайной" могут запретить разглашать данные учеников
[14:30]В могиле с останками советского воина под Псковом нашли массовое захоронение
[14:01]В Новосибирске уволен сотрудник ДПС, заливавший в служебную машину Jack Daniels
[13:45]14 из 56 постановлений об обысках ФБК в регионах отменили из-за нарушений УПК
[13:23]В коммуне на юге Италии за 1 евро без условий продают 90 ветхих зданий
[13:11]IKEA в срочном порядке отозвала дорожные кружки, выделяющие дибутилфталат
[12:54]В КПРФ определятся с позицией по поправкам в Конституцию на заседании фракции
[12:15]Москва отказалась вернуть Варшаве полотна, вывезенные из Польши во времена ВОВ
[11:47]После пропажи оборудования Минздраву Бурятии предложили создать спецкомиссию
[11:44]Александр Кокорин перейдет из "Зенита" в "Сочи" до конца сезона
[11:35]Минздрав создаст экспресс-тест для распознавания новой пневмонии лишь в феврале
[11:25]Норвежской нефти, купленной Минском, одному из двух НПЗ страны хватит на 3 дня
[11:20]Бывший руководитель Интерпола получил 13,5 года по делу о коррупции
[11:11]В аэропорту Казани скончался пассажир экстренно приземлившегося самолета

20 января, понедельник

[18:10]В Подмосковье от алкогольного отравления в 2019 году умерло четверо детей

Фото: Global Look Press
Как быстро отличить "билеты банка приколов" от настоящих: четыре признака
Фото: depositphotos
Ваши права. Сколько заплатят за работу в новогодние дни?
Фото: depositphotos
Солярий: загар, который может выйти вам боком
Мари Кондо
Фея порядка. Как Мари Кондо разложила жизнь по полочкам
Фото: Global Look Press
Что делать человеку, если он получил травму из-за гололеда
Фото: Global Look Press
Народная молва. Что обсуждали в Сети жители регионов на минувшей неделе
Фильм недели: "Маяк" Роберта Эггерса
Сергей Собянин
Мэр с Севера. Пять историй про Сергея Собянина
Лолита Милявская // фото: Global Look Press
Ценники новогодних корпоративов – 2020: рейтинг "Собеседника"
Григорий Распутин: авантюрист или провидец? Пять мифов о легендарном "старце"

Роскомнадзор подтвердил доводы подавших в 2019 году жалобы граждан в 7% случаев

Общество
17:30, 21 января 2020

Более 50 тысяч жалоб о нарушениях в сфере защиты персональных данных поступило в Роскомнадзор за прошлый год.

Как сообщается на сайте ведомства, в 2019 году «традиционно выросло» количество обращений и жалоб граждан в сфере защиты прав персональных данных. «Если в 2018 году в Службу поступило 39,3 тысячи жалоб и обращений указанной тематики, то в 2019 – уже 50,3 тысячи», – говорится в сообщении Роскомнадзора.

Чаще всего россияне жаловались на сайты, соцсети, банки, организации ЖКХ, а также коллекторские агентства.

В отношении владельцев интернет-ресурсов поступают жалобы, в частности, на несогласованное распространение персональных данных, создание «фейковых» аккаунтов, а также на обработку персональных данных в целях, отличающихся от заявленных.

На организации ЖКХ чаще всего жалуются из-за неправомерного размещения списков с персональными данными должников в подъездах многоквартирных домов, а также передачу персональных данных третьим лицам без согласия гражданина.

«Как и в предыдущие годы, по результатам рассмотрения жалоб доводы заявителей подтвердились в 7% случаев», – указывается в отчете ведомства. Роскомнадзор заверяет, что по всем выявленным фактам нарушений законодательства принимались необходимые меры реагирования.

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Общество

Оставившему урну с прахом отца в туалете метро японцу грозит до трех лет тюрьмы

Читать далее >

Нет изображения

Общество

В Мурманске пресс-секретарь завода назвала журналистов "тварями пиндосовскими"

Читать далее >

Нет изображения

Общество

Бухгалтер из Сочи, похитившая у детей 54 миллиона, может получить до 10 лет

Читать далее >

Политика
Призыв "мочить" журналистов уже услышали?
Володин назвал данные "Коммерсанта" вмешательством иностранных СМИ в дела РФ
Лукашенко заявил о диверсификации импорта нефти с долей России в 30-40%
Путин предложил Чайке стать полпредом президента на Северном Кавказе
Общество
Год Нисанов и Зарах Илиев откроют новые отели
В Мурманске пресс-секретарь завода назвала журналистов "тварями пиндосовскими"
Оставившему урну с прахом отца в туалете метро японцу грозит до трех лет тюрьмы
Бухгалтер из Сочи, похитившая у детей 54 миллиона, может получить до 10 лет
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Российский студент должен понимать, что умение промолчать и в целом затихариться гораздо продуктивней умения высказываться по любым вопросам

Ежов Сергей

Ежов
Сергей

журналист

По задумке Кремля, новые партии должны будут, создав иллюзию конкуренции, заманить избирателей на участки. И в конечном счете проиграть

Скворцова Елена

Скворцова
Елена

обозреватель

Стоят ли мучения сотен животных удовольствия самому запустить салют? Может, достаточно пары фейерверков, которые устраиваются официально?

Культура и ТВ
"Задам жару!": самая маленькая модель страны готовится покорить Евровидение
Москва отказалась вернуть Варшаве полотна, вывезенные из Польши во времена ВОВ
Минкульт может начать выдавать школьникам абонементы для похода в кино
В метре от мэтра. Евгений Цыганов и Михаил Ефремов сыграли в маленьких театрах
Шоу-бизнес
Как Ирина Аллегрова напророчила славу Николаю Баскову
Число подписчиков Ольги Бузовой в Instagram приблизилось к 20 миллионам
Брат Криса Кельми: Его сыну наплевать на память об отце!
Кредитор Виталины отверг слухи о неадекватности Джигарханяна

Здоровье
Антикоагулянты повышают выживаемость при сердечной недостаточности
Российские врачи впервые пересадят матку после обучения в Швеции
Лишний жир на животе грозит рецидивами болезней сердца
Принудительное лечение алкозависимых нарушителей может появится в КоАП
Туризм
Luxury-конструктивизм: новый терминал С в Шереметьево
Онлайн-мониторинг турфирм позволит быстрее эвакуировать россиян в случае ЧС
15% российских туристов достаточно для идеальной поездки 5000 рублей
Новый дальневосточный перевозчик будет закупать только отечественные самолеты
Авто
Как сдавать экзамены на права по-новому?
Под Сергиевым Посадом изъяли 36 тысяч канистр контрафактной "незамерзайки"
Какие машины по карману россиянам: результаты опроса
Четыре региона указали недостоверные данные о местах концентрации ДТП
Недвижимость
Когда будет 100 метров на семью?
Маткапитал могут разрешить направлять на строительство дома на садовом участке
Средний метраж квартир уменьшился на 22% при росте числа этажей
Самые низкие цены на аренду квартир в Москве зафиксированы на востоке столицы
Свежий номер

Фото: depositphotos
"Я – как аист". Шокирующая исповедь суррогатной матери
Фото: Global Look Press
Кому из звездных виноделов насолит новый закон о российском вине
Ахрик Авидзба
"Герой ДНР" оказался в центре "абхазского Майдана"
Лолита Милявская // фото: Global Look Press
Ценники новогодних корпоративов – 2020: рейтинг "Собеседника"
Картина Василия Тальма «Восстание 14 декабря 1825 года»
Борис Акунин – о роли восстания декабристов в истории России
Юрий Кара // фото: Global Look Press
Юрий Кара:
Эрнст завалил мой фильм про Андрея Сахарова
Людмила Улицкая // фото: Андрей Струнин
Людмила Улицкая:
Закон об "иностранных агентах" вызывает только отвращение
Валерий Соловей // стоп-кадр / YouTube
Валерий Соловей:
Это был последний спокойный год России
Захар Прилепин // фото: Андрей Струнин
Захар Прилепин:
Я всегда был крымнашист и имперец
Николай Коляда // фото в статье: личный архив Николая Коляды
Николай Коляда:
Ошибался, когда голосовал за "Единую Россию"


Михаил Игнатьев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Призыв "мочить" журналистов уже услышали?
Надежда Бартош
Миллиардный выигрыш ушел в карман "рыбной царицы"? Кто такая Надежда Бартош
Рамиль Шамсутдинов
Адвокат: По делу Шамсутдинова выяснится еще много нового
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: Государственная дума РФ / Global Look Press
Почему Григорий Лепс не знал, что ему писал песни будущий премьер
Не по чину сверстали: гоголевский скандал в урюпинской прессе

Федерико Феллини // фото: Global Look Press
Федерико Феллини – о мужчинах и женщинах, о фантазиях и о счастье
Владимир Жириновский // фото: Агентство «Москва»
Подлёдная политика: как и где окунаются в Крещение российские депутаты
Воронежские амазонки задали ученым задачу
Тимофей Козин // фото: соцсети
Вход в СССР через депо: необычный музей во Владимире
Мэрилин Монро // фото в статье: Global Look Press
Тайные трагедии Мэрилин Монро
^