Роскомнадзор подтвердил доводы подавших в 2019 году жалобы граждан в 7% случаев

Более 50 тысяч жалоб о нарушениях в сфере защиты персональных данных поступило в Роскомнадзор за прошлый год.

Как сообщается на сайте ведомства, в 2019 году «традиционно выросло» количество обращений и жалоб граждан в сфере защиты прав персональных данных. «Если в 2018 году в Службу поступило 39,3 тысячи жалоб и обращений указанной тематики, то в 2019 – уже 50,3 тысячи», – говорится в сообщении Роскомнадзора.

Чаще всего россияне жаловались на сайты, соцсети, банки, организации ЖКХ, а также коллекторские агентства.

В отношении владельцев интернет-ресурсов поступают жалобы, в частности, на несогласованное распространение персональных данных, создание «фейковых» аккаунтов, а также на обработку персональных данных в целях, отличающихся от заявленных.

На организации ЖКХ чаще всего жалуются из-за неправомерного размещения списков с персональными данными должников в подъездах многоквартирных домов, а также передачу персональных данных третьим лицам без согласия гражданина.

«Как и в предыдущие годы, по результатам рассмотрения жалоб доводы заявителей подтвердились в 7% случаев», – указывается в отчете ведомства. Роскомнадзор заверяет, что по всем выявленным фактам нарушений законодательства принимались необходимые меры реагирования.