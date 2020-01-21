Оставившему урну с прахом отца в туалете метро японцу грозит до трех лет тюрьмы

Японская полиция арестовала мужчину, оставившего урну с прахом отца в туалете на одной из станций токийского метро.

Как пишет издание Japan Today, 53-летний Хироаки Хисидзима не решился принести урну домой, поскольку его мать отказалась организовывать похороны и выделять на них деньги.

Родители Хисидзимы расстались, и после их развода он жил вместе с матерью. Отец Хисидзимы скончался в сентябре минувшего года, урну с прахом выдали в ноябре. Мужчина оставил ее в туалетной кабинке на одной из станций на линии Маруноути. По словам Хисидзимы, он не знал, что с ней делать.

Японские законы запрещают оставлять останки покойных во всех общественных местах, за исключением кладбищ. Нарушение грозит штрафом либо тюремным заключением на срок до трех лет.