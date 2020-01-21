Бухгалтер из Сочи, похитившая у детей 54 миллиона, может получить до 10 лет

Главбух одной из сочинских фирм подозревается в краже более 54 млн рублей, выделенных на реализацию программ здорового питания для детей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, местная жительница, работавшая главным бухгалтером автономной некоммерческой организации, заключала фиктивные договоры с рядом компаний. Таким образом она, по версии следствия, смогла похитить свыше 54 миллионов, которые выделялись на программы здорового питания в образовательных учреждениях города.

Сообщается, что в ходе предварительного следствия подозреваемая скрылась от правоохранительных органов. «Подозреваемую задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в Москве. В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.