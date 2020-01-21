Адвокат Олега Соколова уверен, что экспертиза признала доцента вменяемым

До конца месяца сторона защиты доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, сможет ознакомиться с результатами психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в Центре имени Сербского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката доцента Александра Почуева.

По заявлению Почуева, он не сомневается, что его подзащитный признан вменяемым. При этом он отмечает, что в вопросах, касающихся состояния аффекта и психотравмирующей ситуации, могут раскрыться нюансы, представляющие интерес для обеих сторон.

Также 21 декабря руководитель главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу Александр Клаус пояснил, почему мать Анастасии Ещенко не проводила опознание останков дочери. По его словам, от этого отказались, чтобы минимизировать моральные страдания женщины.

«Я думаю, любой человек представляет, что испытывает мама или брат, или сестра, или муж, опознавая тело. Поэтому, конечно, если есть возможность другими способами криминалистики сделать избыточным такое действие, то мы на это идем», — заявил Александр Клаус в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург».

Напомним, Олегу Соколову 11 ноября было предъявлено обвинение в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Его задержали 9 ноября при попытке утопить останки убитой в реке Мойке.