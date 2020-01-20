Обвиняемому в шпионаже на Украину жителю Крыма грозит до 20 лет

Крымчанину предъявили обвинения в том, что он собирал и передавал Киеву сведения, составляющие государственную тайну РФ.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Facebook адвоката Николая Полозова, обвиняемому Ивану Яцкину грозит до 20 лет лишения свободы. «В настоящее время сложно сказать, имеют ли данные обвинения под собой какую-либо основу», – отметил Полозов. По его словам, материалы дела засекречены ФСБ.

Адвокат рассказал, что в середине октября Яцкина доставили в Москву, в данный момент он находится в СИЗО «Лефортово».

Обвиняемый является многодетным отцом, в скором времени у него должен родиться еще один ребенок. Кроме того, по словам юриста, мужчина страдает рядом заболеваний.