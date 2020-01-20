ВС признал законным запрет на создание положительного образа наркопотребителей

Верховный суд РФ отклонил иск издания «Батенька, да вы трансформер», в котором редакция пыталась оспорить совместный приказ МВД, Роспотребнадзора, Роскомнадзора и налоговой службы, сообщает «Медиазона».

Речь идет о запрете на распространение «информации, направленной на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотических средств».

По этой причине в 2017 году и 2018 годах изданию приходилось удалять материалы, рассказывающие о наркоторговце и о потребительнице героина.

«Мы считаем, что эта норма вводит запрет на общественную дискуссию по вопросам антинаркотической политики, которая отражала бы реальное положение дел в обществе», — пишет редакция в своем телеграм-канале.