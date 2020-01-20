Родственники жертв ЧП в пермском отеле получат от властей по полмиллиона

Власти Пермского края выплатят семьям погибших и пострадавших из-за прорыва трубы рядом с отелем в Перми по 500 тысяч.

Об этом сообщается на сайте администрации губернатора и правительства региона.

«Семьи погибших получат помощь в размере 500 тысяч рублей. Пострадавшие – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей», – говорится в сообщении. Отмечается, что средства будут выделены из резервного фонда края.

Напомним, в ночь на 20 января пятеро постояльцев пермского мини-отеля «Карамель» в Индустриальном районе Перми погибли из-за прорыва 58-летней транзитной трубы с теплоносителем. В числе погибших – один ребенок.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть людей.

В городе введен режим ЧС, без отопления и горячей воды оказались 20 домов. Катастрофа вызвана аварией на транзитной трубе середины ХХ века.