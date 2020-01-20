Потенциально опасной сочли погоду в Москве и области из-за ветра до 18 м/с

Гидрометцентр ввел «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе из-за сильного ветра.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в понедельник, 20 января, в Москве ожидается облачная погода с температурой воздуха до +2 градусов и западным ветром со скоростью 7-12 м/с.

Однако из информации, размещенной на сайте Росгидромета, следует, что к вечеру ветер в столице начнет усиливаться, и его порывы будут достигать 15 м/с, а 21 и 22 января — 18 м/с.

В связи с этим синоптики объявили о введении «желтого» погодного уровня.

«Погода потенциально опасна. Ветер. Период предупреждения с 11:00 20 января до 11:00 22 января», — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение Гидрометцентра.