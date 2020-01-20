Облачная погода, дефицит кислорода и +2 градуса пообещали москвичам 20 января

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в понедельник, 20 января.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влиянием антициклона, а также проходящих мимо циклонов с их фронтальными разделами, что обусловит облачную погоду с небольшими осадками.

Максимальная температура воздуха в Москве 20 января составит 0...+2, по области –3...+2 градуса. Ветер подует с запада со скоростью 7–12 м/с.

Повышенная влажность и колебания атмосферного давления создадут условия для погодной гипоксии (содержание кислорода значительно ниже нормы, почти на 17-19 единиц), что, по мнению специалистов, отразится на самочувствии большинства метеозависимых людей. В зависимости от характера болезни могут появляться усиление приступов стенокардии, скачки артериального давления, боли в области сердца, ухудшение самочувствия, одышка, приступы бронхоспазма (при болезнях сердца и сосудов). Очень остро реагируют на такие внешние условия лица с патологией опорно-двигательного аппарата.