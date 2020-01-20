Лишь 22% россиян не согласны, что в России есть политические заключенные

По данным опроса, проведенного «Левада-центром», 63% россиян полагают, что в стране есть политические заключенные, то есть «люди, осужденные за свои политические взгляды или стремление участвовать в политической жизни».

При этом 23% опрошенных уверены в этом абсолютно, а «скорее да» ответили 40%. Обе цифры, согласно информации организации, являются максимальными по подобным опросам, которые проводились с мая 2004 года.

Минимальным же стало число неготовых ответить на этот вопрос граждан: их всего 15%, в то время как ещё в декабре 2018 года их было 21%.

Таким образом, не согласны с утверждением о наличии в России политзаключенных всего 22% россиян, что также составляет минимум за всю историю опросов. При этом лишь 6% опрошенных уверены в своей оценке, а 16% ответили «скорее нет».