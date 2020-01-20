Китайским супермаркетам запретят продавать одноразовые пакеты

Китай вводит новые запретительные нормы в использовании пластика. Об этом рассказывает South China Morning Post со ссылкой на Государственный комитет по развитию и реформам КНР.

Так, к концу 2020 года все супермаркеты и торговые центры в крупных городах обязаны будут прекратить использользовать одноразовые пакеты. На малые города и села это требование начнет распространяться до 2022 года. К тому же времени службам доставки в Шанхае и Пекине запретят использовать пластиковые контейнеры для еды. В 2025 году эта норма станет общей для всей страны.

Также в этом году в Китае начнет действовать запрет на одноразовые трубочки для питья. А к 2025 году все отели обязаны будут отказаться от мини-упаковок для шампуней и гелей для душа.

Ранее, в 2018 году, Китай уже запретил импорт 24 типов отходов, включая несортированную макулатуру и пластмассу, а с 2008 года в стране запрещено производство ультратонких пакетов.