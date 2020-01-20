Казанская активистка оспорит штраф за фото главы местного МВД в образе Гитлера

В Казани районный суд признал местную активистку Лиану Тимерханову виновной по статье о публичной демонстрировании нацистской символики. Ей назначен штраф в размере двух тысяч рублей, пишет «Казанский репортер».

14 января Лиана Тимерханова опубликовала в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте» фотографию главы МВД по Татарстану Артема Хохорина в образе Адольфа Гитлера со свастикой на руке. Пост был посвящен задержаниям противников строительства мусоросжигательноного завода под Казанью.

К активистке на минувших выходных приходили полицейские, а также звонили из прокуратуры. Сама Тимерханова свою вину не признает и намерена обжаловать решение, в том числе, если придется, обращаться в Верховный суд и ЕСПЧ.

В ноябре Госдума отменила запрет на использование нацистской символики в искусстве при условии, что сама идеология в произведении осуждается.

Отметим, глава МВД по Татарстану недавно попал в поле зрения российских СМИ в связи с «учениями» полиции на старшеклассниках в школе села Новотроицкое Тукаевского района. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев предупредил Хохорина о неполном служебном соответствии, сообщало РИА Новости.