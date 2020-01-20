ФАС разрешил рекламу русского вина, но без указания брендов и компаний

ФАС разрешил рекламировать российское вино без указания конкретных брендов, таким образом фактически выведя его из-под действия закона «О рекламе», который запрещает почти любую рекламу алкоголя, передает «КоммерсантЪ».

Реклама будет разрешена при условии, что в ней не будет содержаться названий компаний и брендов, отмечают в ведомстве, и только в «Дни российского вина», которые дважды в год проводит Минпромторг совместно с Минсельхозом и АНО «Роскачество». В 2020 году они будут проходить с 20 апреля по 31 мая и с 12 октября по 22 ноября. При этом собеседник издания отмечает, что так называемые «Дни российского вина» ничем не ограничены и могут продолжаться хоть весь год.

На настоящий момент для российских производителей уже существует послабление в законе «О рекламе», позволяющее им рекламировать продукцию на пищевых выставках, а также на радио и ТВ в период с 23:00 до 07:00 — остальной алкоголь можно рекламировать лишь в местах продажи.

Замруководителя «Роскачества» Ильи Лоевский оценивает потенциальный рост продаж в связи с возможностью рекламы на 20-25%, с чем не согласен владелец агентства Kaufman Станислав Кауфман, полагающий, что потребителей иностранных вин с помощью рекламы переманить не удасться: «Если вы предпочитаете ездить на Toyota, вы не пересядете на Lada, даже если увидите красивую рекламу, это можно реализовать, только если на рынке останется одна Lada». Он также отмечает, что следующим шагом будет создание дней русской водки и недели российского пива.

При этом производители отечественного вина не разделяют такой скептицизм. «Это позволит разрушить стереотипное отношение потребителей к местной продукции», — приводит издание слова гендиректора «Фанагории» Петра Романишина. Но, по словам президента компании-импортера Simple Максима Каширина, показатели отрасли не вырастут из-за одной акции. Он также отмечает, что запрет на рекламу вина не нужен в принципе, так как «в стране нет винного алкоголизма».