Доходы от наркоторговли по примеру Франции хотят изымать в пользу государства

В МВД готовят проект новой Стратегии государственной антинаркотической политики на период до 2030 года.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал «Парламентской газете» о некоторых рассматриваемых предложениях парламентариев, которые будут учтены при подготовке документа.

В частности, предлагается изымать в доход государства средства, полученные наркоторговцами от продажи запрещенных препаратов. В этом предложении депутаты ссылаются на опыт Франции, Испании и Германии. Во Франции в оборот государства по этим статьям ежегодно уходит порядка 70 миллионов евро.

Пискарев отметил, что деньги от наркобизнеса зачастую используются для финансирования террористических организаций. «Не дать преступникам воспользоваться этими богатствами, перекрыть каналы поступления наркотиков в страну и сделать занятие подобным бизнесом экономически невыгодным и предельно опасным для самих наркоторговцев — важнейшая стратегическая задача», — заявил политик.

Предложение в числе прочих было утверждено на проведенном в конце прошлого года заседании Государственного антинаркотического комитета.