В Подмосковье от алкогольного отравления в 2019 году умерло четверо детей

Свыше 1,7 тысячи случаев отравления спиртосодержащей продукцией зафиксировано в Московской области в прошлом году.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу подмосковного управления Роспотребнадзора, 52% из них привели к летальным исходам.

При этом отмечается, что доля отравлений спиртосодержащей продукцией уменьшилась на 3,6%. «В сравнении с 2018 годом на 14,3% произошло снижение абсолютного числа случаев острых отравлений алкогольсодержащей продукцией, при этом процент летальных случаев незначительно увеличился», – говорится в сообщении ведомства.

По данным Роспотребнадзора, 94% пострадавших – взрослые. «Регистрируются случаи алкогольных отравлений среди детей в возрасте до 14 лет и подростков от 15 до 17 лет. Их было на территории Московской области за 2019 год 59 и 42 соответственно. По два случая из каждой возрастной группы закончились летально», – рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что зафиксировано «достаточно большое количество случаев отравлений» в результате употребления жидкостей, не предназначенных для приема внутрь. «Доля отравлений спиртами неуточненной этиологии, куда входят денатураты, одеколоны, стеклоочистители, суррогаты алкоголя, составляет 8–11%; на отравления метилсодержащей жидкостью приходится около 3%, не более 1% всех отравлений спиртами приходится на долю отравлений "другими спиртами"», – указывается в пресс-релизе.

В ведомстве напомнили, что нельзя покупать алкоголь с рук у неизвестных лиц, в случайных местах, а также в нестандартных емкостях.