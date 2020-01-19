Зеленский посетил церемонию прощания с жертвами тегеранской авиакатастрофы

Тела одиннадцати граждан Украины, погибших в иранской авиакатастрофе, были доставлены в киевский аэропорт «Борисполь», сообщает «РИА Новости».

Лайнер встречали президент Украины Владимир Зеленский, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук. В здании аэропорта собрались родственники погибших.

На взлетной полосе рядом с флагом Украины также установлены флаги стран, чьи люди погибли в этой катастрофе, передает телеканал «360». Прощание завершится в 19:00 по местному времени.

Самолет рейса «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января. Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что лайнер был сбит с их стороны в результате человеческой ошибки. Погибли 167 человек, включая девятерых членов экипажа.