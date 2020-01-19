Дальтоник с чипом для распознавания цветов рассказал о правах киборгов в Москве

Британский современный художник и музыкант Нил Харбиссон выступил в столице в рамках ассамблеи «Здоровая Москва», сообщает сайт мэра.

Харбиссон уникален тем, что он является носителем редкого заболевания, которое позволяет ему различать лишь оттенки серого цвета. 16 лет назад он взялся за изобретение устройства, которое позволило бы ему слышать цвета, опираясь на теорию Ньютона, согласно которой у каждого цвета есть своя частота вибраций.

В результате в мозг Нила Харбиссона была вживлена антенна, которая подает ему сигналы, соответствующие каждому цвету. Операцию провел анонимный хирург.

Харбиссон считает себя межвидовым созданием, киборгом. В 2010 году он основал фонд Cyborg Foundation, с помощью которого говорит о правах киборгов в мире. Он предлагает расценивать попытки изъять из человека технологический имплант не как порчу имущества, а как причинение телесного вреда.

Художник говорит и о праве на защиту от взлома: «Подключение к интернету означает, что любой может меня хакнуть и посылать цвета без моего разрешения. Если кто-то будет это делать, я буду физически взломан. Один раз меня хакнули, и мне даже понравилось, но должны быть законы, которые защищают нас от физических и хакерских атак».