Более двухсот демонстрантов пострадали при столкновении с полицией в Ливане

Ливанское общество Красного креста сообщило по меньшей мере о 220 пострадавших от столкновений между полицией и протестующими в Бейруте, передает новостной портал An-Nashra.

Отмечается, что примерно 80 человек были госпитализированы, а остальные получили медицинскую помощь на месте. Сообщается о десятках раненых со стороны полиции и военных, участвовавших в разгоне.

Против демонстрантов были применены водяные пушки. Кроме того, в окрестностях парламентского дворца в отношении радикально настроенной молодежи были использованы гранаты со слезоточивым газом.

Среди задержанных участников акции установлены зачинщики, радикальные элементы, прибывшие с севера Ливана.

Демонстранты требовали роспуска законодательного органа власти. Из-за встречного сопротивления они начали устраивать поджоги, вырывать деревья и крушить рекламные щиты.

Массовые акции протеста в Ливане проходят уже три месяца. Во вторник лидеры протестного движения объявили о переходе к кампании гражданского неповиновения.