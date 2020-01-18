В Техасе за неделю изготовили батончик Snickers весом более двух тонн

На заводе Mars Wrigley, который находится в техасском городе Уэйко, произвели самый большой на планете батончик Snickers.

Как передает телеканал Fox 44, вес лакомства составляет 2,1 тонны, что эквивалентно 43 тысячам стандартных батончиков. Ширина превышает 60 сантиметров.

Достижение будет занесено в книгу рекордов Гиннеса. Отмечается, что это самый большой ореховый батончик в шоколадной глазури, когда-либо произведенный в мире.

На воплощение замысла работникам завода в Уэйко, который является одним из крупнейших производителей сладостей для компании Mars Wrigley, понадобилась неделя. Отмечается, что каждый сотрудник компании Mars в США получит по кусочку гигантского батончика.