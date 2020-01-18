В московской квартире нашли труп после жалоб соседей на музыку, игравшую 10 дней

В доме на юге Москвы обнаружили тело мужчины после жалоб его соседей на музыку, которая звучала более десяти дней.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции, в четверг, 16 января, поступил сигнал о нарушении тишины в доме на улице Спортивная в городском округе Щербинка. По словам жильцов дома, в одной из квартир на протяжении десяти дней играла музыка.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции и МЧС взломали дверь. На кухне квартиры был обнаружен труп хозяина квартиры, мужчины 1960 года рождения, с тремя колото-резаными ранениями груди и гнилостными изменениями.

Накануне, 17 января, полицейские задержали предполагаемого убийцу. Им оказался мужчина 1981 года рождения. Сообщается, что вечером 7 января в ходе конфликта он нанес своей жертве удары ножом, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).