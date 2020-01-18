Стрелявший в здании новокузнецкого суда помещен под стражу на два месяца

В Новокузнецке до 16 марта арестован мужчина, открывший в здании суда стрельбу, в результате которой погиб один человек.

Как отмечает «Интерфакс», прокуратура поддержала позицию Следственного комитета, который ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу на такой срок.

Напомним, стрельба в здании мирового суда, расположенном в Центральном районе Новокузнецка, произошла 16 января. В результате инцидента погиб судебный пристав, одна женщина-свидетель получила тяжелые травмы.

Нападавший был задержан на месте. Возбуждено дело по статье о покушении на убийство двух лиц.

Позже выяснилось, что стрелок выступал пострадавшим по делу, заседание по которому проходило в этот день в суде, а раненая женщина является супругой мужчины, обвиняемого в порче имущества стрелявшего.