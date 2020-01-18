Школу в Москве проверяют после того, как подросток ударил учительницу по физике

Уволился директор столичной школы, где восьмиклассник ударил педагога, в образовательном учреждении идет проверка.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента образования Москвы.

Речь идет о конфликте, который произошел 15 января в одной из московских школ. По данным СМИ, школьник напал на учительницу физики, после того как она отобрала у него наушники и порвала провод. Подросток ударил женщину по лицу, затем устроил погром в кабинете.

В департаменте образования заявили, что педагог непрофессионально отреагировала на неадекватное поведение ученика. «В результате возникшего недопонимания школьник сначала ударил учителя, затем разбил стекло шкафа и повредил руку», – рассказали в ведомстве. Там добавили, что сотрудники школы «оперативно вызвали скорую помощь», и отметили, что госпитализация никому не потребовалась.

«Департамент образования и науки города Москвы держит ситуацию на контроле. Также инцидент находится на контроле у сотрудников соцзащиты», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что директор школы «не стал снимать с себя ответственности» за инцидент и уволился.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.