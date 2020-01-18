Менее 10% жителей Японии выступили за отмену смертной казни в стране

Большинство жителей Японии считают необходимым сохранение в стране высшей меры наказания.

Об этом свидетельствуют опубликованные данные исследования, которое провело правительство страны, передает ТАСС.

Сообщается, что 81% опрошенных назвали смертную казнь неизбежной мерой. За ее отмену высказались только 9% респондентов.

Большинство участников опроса (57%) указывают на то, что в случае отмены высшей меры наказания «боль пострадавших и их семей не утихнет». Также более половины опрошенных (54%) убеждены, что «чудовищные преступления должны оплачиваться жизнью».

Уточняется, что в опросе, который проводился в ноябре 2019 года, участвовали 3 тысячи человек в возрасте старше 18 лет.

В Японии смертная казнь осуществляется через повешение.