Во Владимире задержали троих мужчин при попытке украсть 8 тонн рельсов

Троим жителям города Владимир в возрасте от 27 до 38 лет предъявлено обвинение в краже рельсов, сообщает пресс-служба регионального МВД. Дело с утвержденным обвинением передано в суд.

Преступление было совершено в августе 2018 года. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых недалеко от места преступления. Один из задержанных безуспешно попытался скрыться. Все фигуранты дела дали признательные показания.

Всего мужчинам удалось демонтировать около 9 метров рельсов общим весом в 8 тонн. Они планировали сдать их в пункт приема металла. Общий ущерб от преступления составил более 100 тысяч рублей.