В окрестностях самарского аэропорта "Курумоч" разрешили отстрел ворон и голубей

Департамент охоты и рыболовства Самарской области разрешил до конца 2020 года отстрел серых ворон и сизых голубей.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства, таким образом местные власти планируют обеспечить безопасность полетов в окрестностях аэропорта «Курумоч», который находится приблизительно в 30 километрах от города.

Уточняется, что отстрел птиц может производитья «с подхода, из засады, с манком, в том числе электронным, с собаками охотничьих пород и ловчими птицами». Кроме того, дозволено уничтожение вороньих гнезд. «Разрешается пользоваться охотничьим огнестрельным оружием, пневматическими охотничьими ружьями при добыче серой вороны», – отмечается в сообщении.

По оценкам департамента, в регионе на данный момент обитают около 2500 голубей и свыше трех тысяч ворон.

Напомним, 15 августа 2019 года в Подмосковье из-за поломки двигателя в результате столкновения со стаей птиц совершил аварийную посадку летевший в Симферополь пассажирский Airbus.