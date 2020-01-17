В Чите жалуются на взяточничество в моргах в новогодние праздники

Семья Петровых из забайкальского города Краснокаменска заявила, что им пришлось провести все новогодье в городе Чита из-за проблем с документами в морге. Их пожилой родственник умер 5 января, но забрать тело они смогли лишь 9 января, пишет «Сибирь.Реалии».

Родственникам говорили ждать первого рабочего дня, пока все госструктуры на праздничных выходных. По словам Андрея Петрова, вопрос с получением свидетельства о смерти они в том числе пытались решить через сотрудников ритуального агентства, знакомых с некоторыми работниками морга. «Знаете, что те в ответ предложили? 20 тысяч рублей взятки! И справку сразу дадут. То есть кто-то там все-таки работал?! Просто не за одну только зарплату. Помимо того, что это преступление, для нашего региона это еще и очень большие деньги – здесь зарплаты не выше 25 тысяч рублей в месяц», – говорит Петров.

Забайкальская активистка Марина Савватеева подтвердила, что такие вещи практикуются, и привела пример со своей знакомой из Москвы, у которой в Чите в новогодние праздники умерла родственница, а также с подругой, у которой в это же время внезапно умер муж. Всем семьям, со слов Савватеевой, предлагали ускорить выдачу свидетельства о смерти за 20 тысяч рублей.

В пресс-службе Минздрава Забайкалья отчитались, что в период с 31 декабря по 7 января в патологоанатомическое бюро поступило 50 тел, из которых было вскрыто 32. 8 января было принято решение о работе дежурной бригады, сообщили в ведомстве и подчеркнули, что все патологоанатомические вскрытия проводятся бесплатно.

«Речь не о том, что они в принципе отказывались работать, а о том, что, пользуясь своей властью, под этим предлогом наладили дополнительный заработок на госслужбе», – поясняет свое видение ситуации активистка Марина Савватеева.