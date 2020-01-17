В Ленобласти срочников Росгвардии для защиты перевели в другую часть

Солдат Росгвардии, проходящих срочную службу в части номер 3526, в рамках государственной защиты перевели в другую часть после сообщений об избиениях и травле со стороны сержанта, передают «Солдатские матери Санкт-Петербурга».

Ранее Sobesednik.ru сообщал о солдате срочной службы Владиславе Орлове, который впал в кому после предполагаемого конфликта с офицером и возможного спарринга с ним. Он также служил в военной части номер 3526 Росгвардии.

Сейчас, по информации общественной организации, военнослужащие жалуются на избиения и «прокачки» (неэффективные с точки зрения улучшения физической формы упражнения, например стоять с тумбочками в руках или бегать летом в зимних бушлатах), физические упражнения после отбоя и ночные построения на плацу.

При этом отмечается, что после предыдущего анонимного сообщения летом в части уже проводилась проверка военного следственного отдела, но она ничего не выявила.