Солнце помогло температуре в Москве побить рекорд 95-летней давности

Синоптики сообщили, что воздух в столице днем в пятницу, 17 января, прогрелся до рекордной отметки +4,3 градуса.

Напомним, что метеорологи обещали москвичам в этот день температуру около трех градусов тепла. Однако пробившиеся сквозь облака солнечные лучи прогрели столичный воздух до аномально высокого показателя.

«17 января в 13:00 на станции ВДНХ температура достигла 4,3 градуса. Тем самым был установлен новый температурный рекорд этих суток. Прежний в 4,2 градуса держался с 1925 года», — сообщает ресурс «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал нынешнюю зиму самой жаркой для Москвы за всю историю метеонаблюдений.