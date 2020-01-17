Опознаны тела всех 11 погибших при авиакатастрофе под Тегераном граждан Украины

Идентифицированы тела всех украинцев, которые находились на борту сбитого в Иране пассажирского авиалайнера Boeing 737.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко. По его словам, вскоре станет известно, когда тела погибших будут доставлены на Украину. «Это просто требует завершения небольших технических процессов», – пояснил Пристайко, уточнив, что в данный момент идет к завершению консульский процесс.

Глава ведомства отметил, что сотрудники авиакомпании, министерства иностранных дел и министерства юстиции работают над вопросом выплаты компенсаций с юристами, представляющими страховую компанию и иранское правительство. Вадим Пристайко подчеркнул, что средства, выделенные семьям погибших украинским правительством, не имеют никакого отношения к компенсациям.

Напомним, самолет Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране. На борту авиалайнера находились 176 человек. Все они погибли. Среди жертв авиакатастрофы оказались 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа.

Иранские власти признали, что сбили Boeing по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Тегерана полного признания вины и выплаты компенсации пострадавшим семьям.

По предварительной информации, передача тел погибших состоится до 19 января: о готовности Тегерана передать их Киеву заявил в ходе разговора с главой МИД Украины министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.



