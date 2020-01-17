На Алтае из-за освещения школьного конфликта родители обратились в прокуратуру

Двое родительниц подростков, предположительно участвовавших в издевательствах над учеником в школе поселка Поперечное в Алтайском крае, написали заявление в прокуратуру на мать потерпевшего Ирину Дворских. Также заявительницы обвиняют в клевете журналистов, которые «не дождались окончания следствия по факту происшествия несчастного случая», сообщают «Каменские известия». При этом ранее ни одна из сторон не отрицала факта инцидента с насилием.

Речь идет об истории с издевательствами старшеклассников над 15-летним подростком в сельской школе. В конце ноября прошлого года у него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. В ходе разбирательств выяснилось, что юноша в течение долгого времени подвергался унижениям и побоям со стороны трех учеников старших классов.

История получила широкую огласку в федеральных СМИ. Наиболее подробно ситуация была описана местным изданием.

На совете профилактики, собранном после инцидента, Ирину Дворских спрашивали, какие у ребенка обязанности по дому, проверяют ли родители у него уроки и не бьет ли его отчим. Предать историю огласке женщина окончательно решила после слов начальника управления образования Каменского района Екатерины Киселевой, которая якобы намекнула матери, что дело можно вывернуть так, будто сама мать ненадлежащим образом воспитывала ребенка. После разговора с местной чиновницей женщина обратилась в приемную губернатора, к краевому уполномоченному по правам ребенка, а также в прокуратуру, СК и даже в правительство Москвы.

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева в начале года посетила школу, в которой произошло насилие в отношении ученика, и подтвердила, что в учреждении не принималось никаких мер по предупреждению насилия, никак не регистрируются обращения родителей по фактам жестокости в отношении их детей.

Подростки, подозреваемые в издевательствах, являются многократными участниками районных спортивных соревнований и даже состоят в отряде правоохранительной направленности. По словам Ирины Дворских, от их побоев в школе страдали многие ученики. В день, когда матери двоих из них подавали заявление в прокуратуру, обидчики должны были в кабинете директора школы попросить прощения у ученика школы.

В самой школе, по свидетельствам учеников, издевательства продолжаются. В декабре мать одного из учеников была вынуждена перевести ребенка на домашнее обучение из-за травли.